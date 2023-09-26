هل تحقق جهود الدول الغربية الأكثر تلويثًا للبيئة النتائج المرجوة؟‎

تعهدت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالوصول إلى صفر صافي انبعاثات تلوث البيئة بحلول منتصف القرن الحالي، في محاولة لوقف ما يشهده الطقس من تطرف متزايد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Guardian" البريطانية، الدول الثلاث التي تشكل أكبر الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي والأكثر تلويثًا للبيئة تكابد من أجل تحقيق أهدافها إلى "صفر تلوث".

ألمانيا

تعد ألمانيا أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا، وهي تخطط للوصول إلى صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2045، حيث وعدت كل الأحزاب الكبيرة في ألمانيا، باستثناء أقصى اليمين بعدم زيادة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية.

ووضع الليبراليون الديمقراطيون المسيحيون المعارضون مقترحات التخلص التدريجي من محركات السيارات التي تعمل بالاحتراق ومشغلات الغاز الجديدة في إطار الهجوم على الحرية. في المقابل، تم تمرير القوانين التي تسهل بناء توربينات الرياح والألواح الشمسية بقليل من رد الفعل السلبي.

فرنسا

تعتزم فرنسا الوصول إلى صفر صافي انبعاثات بحلول 2050، وهي قريبة الآن من الوصول إلى هدفها.

وفي 2021، أطلقت فرنسا نصف كمية الغازات الدفيئة التي أطلقتها ألمانيا، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من محطات الطاقة النووية التي تنتج الكهرباء بنسب كربون منخفضة.

وتريد فرنسا أن تحصل على 40% من كهربائها من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030، لكنها تكافح من أجل خفض الانبعاثات من الزراعة والنقل.

إيطاليا

تهدف إيطاليا إلى الوصول لصفر صافي انبعاثات بحلول 2050، ووفقًا لمسودة الخطة الوطنية للطاقة والمناخ فإنها تهدف إلى استخدام المصادر المتجددة لإنتاج 65% من الكهرباء بحلول 2023 وإلى تغطية 40% من احتياجات الطاقة.

وتعتمد إيطاليا كثيرًا على الغاز الإحفوري للتسخين وإنتاج الطاقة ومعظمها يأتي من الخارج، وقد نمت صناعاتها التي تعتمد على الطاقة النظيفة ببطء خلال العشر سنوات الماضية.