محامي بايدن: لا وثائق مصنّفة سرية في منزل الرئيس بولاية ديلاوير

قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنّه لم يُعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس الكائن في ولاية ديلاوير.

وأوضح المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث: "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية"، لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".