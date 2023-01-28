بيونغ يانغ تندد بتعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

وأدلت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء قائلة إن كوريا الشمالية "ستقف في نفس الخندق" مع روسيا ضد الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة قبل أيام إنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدما بعد أن أصدرت ألمانيا إعلانا مماثلا. وقد ألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.