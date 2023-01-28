بيونغ يانغ تندد بتعهد أمريكا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ نددت اليوم السبت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر" لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.
وأدلت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء قائلة إن كوريا الشمالية "ستقف في نفس الخندق" مع روسيا ضد الولايات المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة قبل أيام إنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدما بعد أن أصدرت ألمانيا إعلانا مماثلا. وقد ألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.
وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في البيان "أعبر عن قلقي الشديد بشأن تصعيد الولايات المتحدة لوضع الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري".
وأضافت أن الولايات المتحدة والدول الغربية "ليس لديها الحق ولا المبرر للافتراء على ممارسة الدول ذات السيادة لحق الدفاع عن النفس".