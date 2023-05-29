أوكرانيا: هجوم روسي يُلحق أضرارًا بميناء أوديسا

قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن هجومًا روسيًّا بطائرات مسيرة ألحق أضرارًا ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيس لتصدير الحبوب.

وذكرت قيادة المنطقة الجنوبية على فيسبوك "اندلع حريق في بنية ميناء أوديسا التحتية نتيجة للضربة. تم إخماده بسرعة. يجري تحديث المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار".

ولم يحدد الجيش ما إذا كانت تلك الأضرار التي لحقت بالميناء تؤثر على صادرات الحبوب. وموانئ منطقة أوديسا هي التي تصدر منها أوكرانيا الحبوب ومواد غذائية أخرى في إطار مبادرة تتعلق بمواصلة الصادرات من هناك.