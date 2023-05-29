أوكرانيا: هجوم روسي يُلحق أضرارًا بميناء أوديسا
قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن هجومًا روسيًّا بطائرات مسيرة ألحق أضرارًا ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيس لتصدير الحبوب.
وذكرت قيادة المنطقة الجنوبية على فيسبوك "اندلع حريق في بنية ميناء أوديسا التحتية نتيجة للضربة. تم إخماده بسرعة. يجري تحديث المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار".
ولم يحدد الجيش ما إذا كانت تلك الأضرار التي لحقت بالميناء تؤثر على صادرات الحبوب. وموانئ منطقة أوديسا هي التي تصدر منها أوكرانيا الحبوب ومواد غذائية أخرى في إطار مبادرة تتعلق بمواصلة الصادرات من هناك.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في تموز/يوليو من العام الماضي، وكانت مدته في البداية 120 يومًا وهدفه المساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي من أكبر الدول في العالم في مجال تصدير الحبوب.
ويتركز الاتفاق على ضمان سلامة صادرات الحبوب والمواد الغذائية في زمن الحرب من ثلاثة موانئ أوكرانية هي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني. وتم تمديده هذا الشهر.
وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في الهجوم دون ذكر مزيد من التفاصيل.