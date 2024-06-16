فرنسا.. أعداد "مهولة" تتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف (صور)

بارديلا إلى "الجحيم"

وأحصت السلطات، بحسب وكالة "فرانس برس" 250 ألف متظاهر، بينهم 75 ألفا في باريس (640 ألفاً بحسب الكونفدرالية العامة للعمل)، وأعرب المتظاهرون عن خوفهم من أن يفوز التجمع الوطني ويفرض قائده جوردان بارديلا (28 عاما) رئيسا للوزراء.

وهذه الأرقام أقل بكثير من التعبئة التي شهدها الأول من أيار/مايو 2002، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ليقولوا "لا" للجبهة الوطنية بعد تأهل جان ماري لوبان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وترددت نفس الشعارات في حوالي 200 تظاهرة في أنحاء البلاد: "بارديلا إلى الجحيم، الجمهورية ليست لكم" و"الشباب يلعن الجبهة الوطنية" و"لا مكان للفاشيين، لا فاشيين في أحيائنا".

وقالت فلورانس دافيد (60 عاما) خلال مشاركتها في التظاهرة في باريس "اعتقدت أنني لن أرى بتاتا اليمين المتطرف يصل إلى السلطة ولكن الآن يمكن أن يحدث ذلك".