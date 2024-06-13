ردًّا على "قائمة العار".. إسرائيل تدرس طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة

أعلنت إسرائيل، على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أنها ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من تل أبيب، ردًّا على إدراجها على "قائمة العار" الأممية.

وقال إردان في تصريح إن "إسرائيل تدرس هذا الأسبوع إمكانية طرد مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة من إسرائيل الذين ينشرون الأكاذيب ضد إسرائيل، وإعلان "UNRA" منظمة إرهابية".