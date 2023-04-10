قيود في أكبر مدن ولاية أمهرة الإثيوبية بعد تظاهرات ضد الحكومة الفيدرالية

فُرضت، الإثنين قيود، لا سيما على التجوّل ليلاً والتجمّعات، في غوندار، كبرى مدن ولاية أمهرة، وذلك غداة تظاهرات ضد تفكيك قوات عسكرية إقليمية في إثيوبيا.

وبحسب بيان نشرته السلطات البلدية، صدر القرار عن "مركز قيادة" المدينة، ما يوحي بأنّ الأمن في غوندار بات بعهدة الجيش الفيدرالي.

ومؤخراً، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بدء عملية استيعاب عناصر قوات محلية في الشرطة أو الجيش الفيدرالي.