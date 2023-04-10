قيود في أكبر مدن ولاية أمهرة الإثيوبية بعد تظاهرات ضد الحكومة الفيدرالية
فُرضت، الإثنين قيود، لا سيما على التجوّل ليلاً والتجمّعات، في غوندار، كبرى مدن ولاية أمهرة، وذلك غداة تظاهرات ضد تفكيك قوات عسكرية إقليمية في إثيوبيا.
وبحسب بيان نشرته السلطات البلدية، صدر القرار عن "مركز قيادة" المدينة، ما يوحي بأنّ الأمن في غوندار بات بعهدة الجيش الفيدرالي.
ومؤخراً، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بدء عملية استيعاب عناصر قوات محلية في الشرطة أو الجيش الفيدرالي.
والوحدات العسكرية التي تطلق عليها تسمية "قوات خاصة" شكّلت خلافاً للدستور وسمح ببقائها قائمة إلى أن صدر قرار نزع سلاحها، علماً أنّ ولايات إقليمية عدّة أنشأتها قبل نحو 15 عاماً.
وسُجّلت على خلفية دخول عملية تفكيك القوات الإقليمية حيّز التنفيذ حوادث في أمهرة التي تتمتّع قواتها الخاصة بقدرات كبيرة، وقدّمت مساعدات على قدر كبير من الأهمية للجيش الفيدرالي خلال نزاعه مع سلطات التمرّد في منطقة تيغراي، من أواخر العام 2020 وحتى أواخر العام 2022.
وفي غوندار، بات ممنوعاً على عربات "التوك توك" التجوّل من الساعة 20,00 وحتى الساعة 6,00، كما بات يتعيّن على الحانات والملاهي الليلية أن تغلق أبوابها عند الساعة 21,00. وتم حظر أيّ إضراب في المدينة وبات يتعيّن إبلاغ السلطات مسبقاً بأي تجمّع مزمع تنظيمه.
كما يحظّر نقل أي سلاح أو أدوات يمكن أن تستخدم على هذا النحو من "سكاكين وخناجر وقضبان حديدية"، ويحظّر أيضاً إطلاق المفرقعات أو الألعاب النارية وحتى ارتداء من ليسوا عسكريين الزيّ العسكري.
وصدرت أوامر لعناصر "القوات الخاصة" المتواجدين في غوندار بالتجّمع في أماكن محدّدة.
والأحد، تجمّع عدد كبير من المتظاهرين في غوندار؛ احتجاجاً على نزع أسلحة "القوات الخاصة" في منطقة أمهرة، وفق ما أفاد أحد السكان، علماً أنه يُمنع في الوقت الراهن دخول الصحفيين إلى المنطقة "لدواعٍ أمنية".
وفي اليوم نفسه، أكد رئيس الوزراء أبيي احمد أن العملية ستنفّذ حتى خواتيمها "مهما كان الثمن"، وحذّر من أنّ "القانون سيطبّق على أولئك الذين يتعمّدون زعزعة الاستقرار".
وغوندار كانت عاصمة الإمبراطورية الإثيوبية الغابرة، كما أنّ الأمهرة هم ثاني أكبر إثنية في إثيوبيا، ولطالما شّكلوا النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.