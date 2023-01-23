الجيش الروسي يسيطر على قريتين أوكرانيتين قرب سوليدار

ونشر بوشلين، مساء الأحد، على "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر فيه بين مبان محترقة ونوافذ محطمة، مؤكدا أنه في سوليدار.

وقال "زرت سوليدار... كان يجب معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لنشر نقاط مساعدة إنسانية فيها".

وأضاف بوشلين "لم يبقَ سوى عدد قليل جدا من السكان" في هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب حوالي 11 ألف نسمة والواقعة شمال باخموت.

وأعلن الجيش الروسي الاستيلاء على سوليدار في 13 كانون الثاني/ يناير، معترفا بشكل غير مألوف بالدور الحاسم لمرتزقة مجموعة فاغنر في هذه المعركة.

وكان زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ظهر قبل ذلك إلى جانب رجاله في مقطع فيديو تم تصويره، على حد قوله، داخل مناجم الملح الشهيرة في المدينة.

ولم تقر أوكرانيا رسميا حتى الآن بسقوط سوليدار، مشيرة إلى أنها تواصل القتال في الجزء الغربي منها، كما أفادت الإدارة الإقليمية، الإثنين، عن "أعمال قتالية نشطة بالقرب من باخموت وسوليدار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف بوشلين أن "رجال فاغنر الذين رافقونا في الرحلة أخبرونا عن مدى دموية المعارك هنا".