الجيش الروسي يسيطر على قريتين أوكرانيتين قرب سوليدار
ظهر الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا دينيس بوشلين في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع، فيما تنفي كييف حتى الآن سقوطها في أيدي الروس.
كما أعلن الانفصاليون، الإثنين، السيطرة على قريتين هما كراسنوبوليفكا ودفوريتشي الواقعتان بالقرب من سوليدار.
وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الروسي، الإثنين، غداة زيارته لسوليدار، أكد بوشلين أن "المدينة مدمرة"، وأنه لم يتبق "تقريبا أي مبنى قائم".
وبحسب الجيش الروسي، فإن الاستيلاء على سوليدار يمهد لتطويق مدينة باخموت المجاورة التي تسعى موسكو إلى السيطرة عليها منذ الصيف وتشهد معارك ضارية بين الطرفين.
وأكد بوشلين أن المعارك "تتكثف" هناك والقوات الروسية "تتقدم"، مشيرا إلى أن وحدات من مجموعة فاغنر شبه العسكرية باتت تسيطر على المرتفعات الإستراتيجية المجاورة.
وأضاف أن "الوضع لا يزال صعبًا للغاية، لكن وحداتنا تتقدم في كل مكان تقريبًا"، مشيرا إلى "انتقال مكثف" للقوات الأوكرانية باتجاه باخموت.
ونشر بوشلين، مساء الأحد، على "تيليغرام" مقطع فيديو يظهر فيه بين مبان محترقة ونوافذ محطمة، مؤكدا أنه في سوليدار.
وقال "زرت سوليدار... كان يجب معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لنشر نقاط مساعدة إنسانية فيها".
وأضاف بوشلين "لم يبقَ سوى عدد قليل جدا من السكان" في هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب حوالي 11 ألف نسمة والواقعة شمال باخموت.
وأعلن الجيش الروسي الاستيلاء على سوليدار في 13 كانون الثاني/ يناير، معترفا بشكل غير مألوف بالدور الحاسم لمرتزقة مجموعة فاغنر في هذه المعركة.
وكان زعيم مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ظهر قبل ذلك إلى جانب رجاله في مقطع فيديو تم تصويره، على حد قوله، داخل مناجم الملح الشهيرة في المدينة.
ولم تقر أوكرانيا رسميا حتى الآن بسقوط سوليدار، مشيرة إلى أنها تواصل القتال في الجزء الغربي منها، كما أفادت الإدارة الإقليمية، الإثنين، عن "أعمال قتالية نشطة بالقرب من باخموت وسوليدار"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف بوشلين أن "رجال فاغنر الذين رافقونا في الرحلة أخبرونا عن مدى دموية المعارك هنا".