مسيرة أوكرانية تقصف مبنى إداريا في مدينة كورسك الروسية



قصفت طائرة أوكرانية دون طيار مبنى إداريًّا في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.

وشنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ حزيران/يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.

وتقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا.