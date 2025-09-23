البيت الأبيض يهدد بفصل المسؤول عن توقف السلم الكهربائي لترامب بالأمم المتحدة

دعا البيت الأبيض إلى "فصل فوري" لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسُلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، يوم الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس": "إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمداً بإيقاف السُّلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، يجب فصله فوراً، وفتح تحقيق".

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، لوكالة "فرانس برس": "إن شخصاً كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان"، لافتاً إلى أن السُّلم أُعيد تشغيله لاحقاً.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سُلم كهربائي سرعان ما توقّف، حيثُ حافظ الرئيس والسيدة الأمريكية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجاً كبيراً لترامب، الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب: "شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سُلّم كهربائي سيئ، وشاشة تلقين سيئة"، مشيرًا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

وأشار دوجاريك إلى أنه "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأمريكي يديرها البيت الأبيض".

ولاحقاً، اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على "تروث سوشال".

وأرفقت ليفيت منشورها بمقتطف من مقالة لصحيفة "ذا تايمز" تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأمريكي.