ماكرون يقطع وعداً لعائلات الرهائن الفرنسيين لدى حماس‎

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عائلات الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بأن باريس ستبذل كل الجهود "لضمان عودتهم سالمين إلى فرنسا"، حسبما أفاد قصر الإليزيه.

وقال ماكرون على منصة إكس (تويتر سابقًا) بعد مؤتمر عبر الفيديو مع عائلات الرهائن "أقولها هنا للجميع: فرنسا لن تتخلى عن مواطنيها. نبذل كل ما في وسعنا من أجل إطلاق سراح مواطنينا وعودتهم. الأمة تقف إلى جانبهم".

وذكرت الرئاسة أن ماكرون أكد لعائلات الرهائن تعبئة "كافة أجهزة الدولة للإفراج عنهم".

وأضاف الإليزيه "سنبذل كل الجهود ليعودوا سالمين إلى فرنسا. وكرر رئيس الجمهورية لأسرهم دعمه ودعم جميع الفرنسيين في مواجهة هذه المحنة الرهيبة وتصميمه على مكافحة كل أشكال الإرهاب بلا كلل".

وقتل 28 فرنسياً وما زال سبعة في عداد المفقودين بينهم "عدد من الأشخاص المحتجزين على الأرجح رهائن" في قطاع غزة، بحسب الحكومة الفرنسية.

وتحتجز حماس 203 رهائن، بحسب أرقام معدلة للجيش الإسرائيلي نشرت الخميس.