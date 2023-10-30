صحيفة: إقبال كبير على اقتناء وترخيص السلاح في إسرائيل

وازدادت أعداد الإسرائيليين المتقدمين بطلبات للحصول على رخصة سلاح، فيما سارع آخرون لشراء سلاح، في ظل مشاعر الخوف والقلق التي تنتابهم بعد هجوم الـ7 من أكتوبر، وشعورهم المتزايد بأن عليهم أن يتولوا الدفاع عن أنفسهم بأيديهم.

بدورهم، قال إسرائيليون يحملون السلاح منذ زمن طويل للصحيفة، إنهم كانوا قبل هجوم الـ7 من أكتوبر يفكرون جديّا في التخلي عن أسلحتهم، ولكن اختلف الوضع الآن، وأصبح السلاح لا يفارقهم.

وفي ظل الشعور العام بعدم الأمان، يطالب إسرائيليون بإحضار سلاحهم معهم إلى الكنيس الذي يصلّون فيه.