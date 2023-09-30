روسيا على أعتاب تجنيد مقاتلين جدد من مناطق احتلتها في أوكرانيا

من المنتظر أن تشمل حملة التجنيد المقبلة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، سكان 4 مناطق محتلة من أوكرانيا هي: لوهانسك، دونيتسك، خيرسون، وزاباروجيا، بحسب ما نقل موقع "إنسايدر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن ضم المناطق الأربع قبل عام، وذلك بعد إجراء انتخابات اعتبرتها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون "صورية".

وكشف الموقع عن صحيفة "كييف إندبندنت"، أن حملة التجنيد الروسية ستبدأ غدا الأحد، وتستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف استدعاء ما يقارب من 130 ألف جندي جديد للخدمة، وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الحكومية الروسية، في حين يُطلب من الرجال الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا، الالتحاق لمدة عام بالخدمة العسكرية الإلزامية.

ورغم أن القوات الروسية على المناطق الأربع، إلا أن ولاء السكان المتبقين فيها، منقسم بين مؤيدين لأوكرانيا وآخرين مؤيدين للنظام الروسي، وفق محطة (فرانس 24) الإخبارية.