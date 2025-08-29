logo
بعد فوضى فجرها ترامب.. نائب كينيدي يقود "مراكز السيطرة على الأمراض"

بعد فوضى فجرها ترامب.. نائب كينيدي يقود "مراكز السيطرة على الأمراض"
جيم أونيلالمصدر: أكسيوس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 1:54 ص

كشف موقع "أكسيوس"، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار جيم أونيل نائب وزير الصحة الحالي، لقيادة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الصحية.

وأدى قرار الرئيس ترامب إقالة مديرة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" سوزان موناريز، إلى موجة من الاستقالات والإضراب بفرع المنشأة في أتلانتا، الخميس.

ورغم إقالتها، رفضت موناريز ترك منصبها، وفق موقع "أكسيوس"، الذي قال إن "من الممكن لوزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور الظهور بموقف أقوى بسبب التداعيات الناجمة عن الاستقالات والاضطرابات تلك".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم اصطحاب 3 مسؤولين من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، والذين استقالوا يوم الأربعاء، إلى خارج مقر أتلانتا من قبل أفراد الأمن يوم الخميس، كما حدث إضراب للموظفين.

وأكد مجلس الشيوخ تعيين أونيل نائبًا لكينيدي في يونيو/ حزيران الماضي، وهو مستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وله علاقات وثيقة بالملياردير بيتر ثيل، وانتقد "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" خلال جائحة "كوفيد"، لكنه صرح للمشرعين في مايو/ أيار بأنه "مؤيد بشدة للقاحات".

