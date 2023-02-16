فرنسا: حان وقت إعادة الاتصال بالصين

اعتبرت فرنسا، اليوم الخميس، أن "وقت إعادة الاتصال" بالصين قد حان؛ من أجل إقناع بكين خصوصا بـ"المساهمة" في إحلال السلام في أوكرانيا، وذلك بعد فتور على خلفية كوفيد وتوترات دبلوماسية.

وبعد يومين من المحادثات في باريس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد قصر الإليزيه أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للصين "في الربع الأول" من العام "قيد الإعداد".

واستقبل ماكرون شخصيا المسؤول الصيني الكبير الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية للصحافيين: "حان الوقت حقا لإعادة الاتصال بالسلطات الصينية"، موضحة أنها تريد "تنشيط" المشاريع الثنائية والحوار حول التحديات العالمية مثل أزمة المناخ والنزاع في أوكرانيا.

وأوضح مستشار للرئيس الفرنسي أن الانتعاش المأمول مرتبط بإنهاء القيود المفروضة بموجب سياسة "صفر كوفيد" في الصين.