الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا 24 شهراً
أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الجمعة، من أجل المصادقة عليها بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين جديدين وهو تمديد سيدخل حيز التنفيذ حال وافق البرلمان التركي عليه في 2 يناير المقبل وينتهي في يناير 2026.
وذكر تلفزيون "ليبيا الأحرار" المحلي أن "الرئاسة التركية أوضحت أن الهدف من إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وأوضحت الرئاسة التركية أن "الهدف من هذه القوات أيضا هو الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".
وبدأت تركيا نشر قوات لها في ليبيا رسمياً في 2020 بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق سابقا فايز السراج مذكرة تفاهم في هذا المجال مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تطور رفضه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي.
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إنه سيلتقي أردوغان قبل نهاية هذا العام مشيرا إلى أنه يرفض بشكل قاطع "إقامة قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا".