الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد مهام القوات في ليبيا 24 شهراً

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الجمعة، من أجل المصادقة عليها بهدف تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لعامين جديدين وهو تمديد سيدخل حيز التنفيذ حال وافق البرلمان التركي عليه في 2 يناير المقبل وينتهي في يناير 2026.

وذكر تلفزيون "ليبيا الأحرار" المحلي أن "الرئاسة التركية أوضحت أن الهدف من إرسال قوات تركية هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".