في أول مناظرة.. مرشحو الرئاسة يوجهون انتقادات حادة للحكم في إيران

وجه مرشحو الرئاسة في إيران، في أول مناظرة لهم، انتقادات حادة لطريقة إدارة البلاد في الملف الاقتصادي، متجاهلين تحذيرات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بعدم التطرق إلى "القضايا الخلافية"، حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" الإيراني المعارض.

وحسب الموقع، فقد تناولت المناظرة، التي تم بثها عبر التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، الملف الاقتصادي، وتحدث مسعود بزشكيان ومصطفى بور محمدي صراحة عن الآثار السلبية للعقوبات. في المقابل، أكد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، أن النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يرتبط بالخارج.

وقال المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي: لم نكن صادقين مع الناس وهم لا يصدقوننا، البعض قال إن البلد يتأثر بالعقوبات، والآن يقولون إن العقوبات ليس لها أي تأثير. يهاجمون السفارات ويزيدون من مشكلة العقوبات. دفعوا ثمن حرب أوكرانيا ولم يستفيدوا شيئا.

وأضاف، حسب الموقع: "كانت البلاد تسير بلا خطة لمدة عامين، في عهد حكومة رئيسي والبرلمان الحالي".

بينما قال المرشح الرئاسي الإيراني، مسعود بزشكيان: "منذ 40 عاما يقولون إنهم يصلحون الأوضاع، لكن وضعنا يزداد سوءا يوما بعد يوم"، وأضاف أن "التضخم بلغ 40% والمدفوعات 20%.. والوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم".