عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على شرطة المدينة "مقلقة"

وصفت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة بأنها "مقلقة وغير مسبوقة" لكنها قالت إن المدينة ليست "مندهشة تماما".

وأمر ترامب، في وقت سابق اليوم، الحرس الوطني بالتوجه إلى واشنطن، ليتولى السيطرة على شرطة العاصمة، ردًا على معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة".

وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الجريمة، رغم تصريح مسؤولين في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً.

وجاء هذا الإجراء بعد تهديد ترامب باستيلاء الحكومة الفيدرالية على العاصمة واشنطن.