عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة "مقلقة وغير مسبوقة"
logo
العالم

عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على شرطة المدينة "مقلقة"

عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على شرطة المدينة "مقلقة"
عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 8:02 م

وصفت عمدة واشنطن العاصمة موريل بوزر سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة بأنها "مقلقة وغير مسبوقة" لكنها قالت إن المدينة ليست "مندهشة تماما".

وأمر ترامب، في وقت سابق اليوم، الحرس الوطني بالتوجه إلى واشنطن، ليتولى السيطرة على شرطة العاصمة، ردًا على معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة".

وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الجريمة، رغم تصريح مسؤولين في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً.

وجاء هذا الإجراء بعد تهديد ترامب باستيلاء الحكومة الفيدرالية على العاصمة واشنطن.

أخبار ذات علاقة

ترامب يأمر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

ترامب يأمر بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC