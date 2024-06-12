مرشح رئاسي متشدد.. مستشار خامنئي يهاجم روحاني بسبب الاتفاق النووي

هاجم سعيد جليلي مستشار المرشد الإيراني، الثلاثاء، الرئيس الأسبق حسن روحاني بسبب إصراره على إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية المبرم عام 2015.

وجليلي عضو في "مجمع تشخيص مصلحة النظام" وهو مرشح التيار الأصولي المتشدد لانتخابات الرئاسة في إيران، ويعدّ من معارضي الاتفاق النووي.

وقال جليلي، في مقابلة تلفزيونية، ضمن الحملة الانتخابية: "سلكت حكومة روحاني طريقاً خاطئاً في العلاقات الدولية مع الدول الغربية".

وأضاف: "الذين عطلوا البلاد لسنوات من أجل 3 أو 4 دول، سلكوا طريقاً خاطئاً، ولم تكن هناك أي نتيجة تذكر، ومن اليوم التالي للانتخابات سنبدأ العمل بالقرارات الاستراتيجية".

وتابع جليلي: "الحكومة التي سبقت حكومة إبراهيم رئيسي كانت تدّعي استحالة بيع النفط لكننا قدمنا الحل ووصلت مبيعات النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً".

وعاشت إيران فترة عقوبات أمريكية وغربية صارمة قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكنّ هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً حيث ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق في 2018 وشدد العقوبات على طهران.

ومن المقرر أن تشهد إيران انتخابات رئاسية مبكّرة في 28 يونيو/حزيران الجاري بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار بتحطم مروحيته العسكرية شمال غرب البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين وافق عليهم "مجلس صيانة الدستور" ، الأحد، منهم 5 من التيار الأصولي المتشدد.