محادثات أمريكية - صينية رفيعة المستوى في مالطا

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مالطا، يومي السبت والأحد، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبنّاءة".

من جهتها، أفادت بكين أن "وانغ يي شدّد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية".

واستؤنف الحوار بين الولايات المتحدة والصين، خلال الأشهر الأخيرة، عبر زيارات متتالية قام بها مسؤولون أمريكيون إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.