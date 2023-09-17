محادثات أمريكية - صينية رفيعة المستوى في مالطا
التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مالطا، يومي السبت والأحد، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبنّاءة".
من جهتها، أفادت بكين أن "وانغ يي شدّد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية".
واستؤنف الحوار بين الولايات المتحدة والصين، خلال الأشهر الأخيرة، عبر زيارات متتالية قام بها مسؤولون أمريكيون إلى بكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن، في شباط/فبراير الماضي، بسبب تحليق مناطيد صينية في الأجواء الأمريكية، الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة محاولة تجسس.
وتبقى الخلافات التجارية، والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي، وقضية جزيرة تايوان، أبرز البنود الخلافية بين الطرفين.
وأضاف البيت الأبيض أن "الجانبين تعهدا بإبقاء قناة التواصل الإستراتيجية هذه، ومواصلة التشاور على مستوى رفيع في القطاعات الحيوية".
وأكدت سلطات مالطا حصول اللقاء بين الوفدين الأمريكي والصيني.