تركيا تستدعي سفراء 9 دول بسبب إغلاق قنصليات
استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 9 دول غربية، اليوم الخميس، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في إسطنبول هذا الأسبوع، بسبب وجود ما قيل إنه "تهديد إرهابي"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه، إن الدول التسع المعنية هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا والسويد.
وأعلنت 6 دول على الأقلّ، من بينها: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، خلال الأيام الأخيرة، وقف خدمات مكاتبها القنصلية في إسطنبول مؤقتًا.
كما دعت عدة سفارات غربية، منذ الجمعة، رعاياها في تركيا إلى "اليقظة" في مواجهة مخاطر هجمات انتقامًا وفقًا لها من حرق مصاحف في دول شمال أوروبا.
وأوصت الولايات المتحدة، وفرنسا، على وجه الخصوص، بتجنّب مناطق سياحية معينة وسط إسطنبول، مثل: ميدان تقسيم، ومحيط كنائس مسيحية، وكنس يهودية.
واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، تلك الدول بشنّ "حرب نفسية" على تركيا قد تضر بقطاعها السياحي، و"السعي إلى زعزعة استقرارها"، فيما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم التحذيرات الغربية بأنها "غير مسؤولة".
ونظّمت تظاهرات عدة، في نهاية كانون الثاني/يناير، في ستوكهولم، ولاهاي، وكوبنهاغن، تم خلالها حرق أو تدنيس نسخ من المصحف الشريف.