إسرائيل.. تعيين أرييه درعي المتهم بقضايا جنائية وزيرا يثير جدلا قانونيا

وبينت "كان"، أن "قرار المحكمة جاء تلبية للالتماس الذي قدمته حركة من أجل نزاهة السلطة التي اعترضت على تعيين درعي وزيرًا بعد أن أدين بجرائم جنائية تعتبر ضمن قانون الجرائم ووصمات العار".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تنظر المحكمة في الأسبوع المقبل في الالتماسات ذات الصلة بهيئة موسعة تضم 11 قاضيًا".

وواجه درعي عقبة قانونية تبعده عن استلام مناصب وزارية على خلفية إدانته بجرائم التهرب الضريبي دعته إلى التنازل عن عضويته في الكنيست سابقًا.

وكان الكنيست صادقا بكامل هيئته على مشروع قرار يتيح تعيين درعي، كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو.