إخلاء 14 تجمعًا سكانيًّا جديدًا شمال إسرائيل

إخلاء 14 تجمعًا سكانيًّا جديدًا شمال إسرائيل
أفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل اليوم الأحد بأن إسرائيل أضافت 14 تجمعًا سكنيًّا إلى خطة الإخلاء في شمالها.
وتقع التجمعات المذكورة في البيان التي وافق عليها وزير الدفاع يوآف جالانت، بالقرب من لبنان وسوريا.
وكانت إسرائيل أعلنت يوم الجمعة أنها ستُجلي أكثر من 20 ألف ساكن من كريات شمونة، إحدى أكبر البلدات على حدودها الشمالية مع لبنان، في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الحدود في المنطقة يوم الخميس.
وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية اشتباكات مستمرة، لكنها محدودة حتى الآن، منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أسبوعين.
وأعلنت إسرائيل بالفعل بعض المناطق على طول الحدود مناطق عسكرية مغلقة؛ ما أجبر السكان على الابتعاد، لكن هذه هي أكبر عملية إجلاء من التلال الخضراء في منطقة الجليل.