إخلاء 14 تجمعًا سكانيًّا جديدًا شمال إسرائيل

وكانت إسرائيل أعلنت يوم الجمعة أنها ستُجلي أكثر من 20 ألف ساكن من كريات شمونة، إحدى أكبر البلدات على حدودها الشمالية مع لبنان، في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الحدود في المنطقة يوم الخميس.

وشهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية اشتباكات مستمرة، لكنها محدودة حتى الآن، منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أسبوعين.