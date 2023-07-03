أوكرانيا تشكو من ضعف المدرعات الفرنسية في الحرب

قالت أوكرانيا إن المركبات التي قدمتها فرنسا لاستخدامها في القتال ضد القوات الروسية تعاني من ضعف الدروع ما يجعلها "غير مناسبة" للقتال على خط المواجهة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد الكتيبة في لواء مشاة البحرية السابع والثلاثين "سبارتانيت" قوله إن المعدات المصنفة على أنها عربات قتال خفيفة مدرعة، ليست مناسبة في ساحة المعركة، ولا تصلح للعمليات الهجومية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتزويد أوكرانيا بهذه المركبات المدرعة، المجهزة بعجلات مضادة للتتبع ومجهزة بمدفع عيار 105 ملم.

وبعد أربعة أشهر انتشرت هذه المدرعات في الجبهة، لكن دروعها الخفيفة أظهرت نقاط ضعفها في خطوط التماس التي تميزت بالقصف العنيف واستخدام قذائف المدفعية الثقيلة.

وأضاف "سبارتانيت" أن لا جدوى من استخدام هذه المدرعات (للهجوم) لأنها تهدد الطاقم في المقام الأول.

وحسب موقع أوريكس الإلكتروني، الذي يرصد خسائر طرفي الصراع من حيث المعدات، بناءً على الصور المتاحة من ساحة المعركة، تخلت القوات الأوكرانية عن ثلاث عربات مدرعة على الأقل من هذا النوع، بعد أن أصبحت غير صالحة للاستعمال في ساحة المعركة.

وأكد "سبارتانيت" أن أفراد كتيبته تلقوا تدريبات في فرنسا لمدة شهر على استخدام هذه المدرعات، لكن ذلك لم يكن كافيًا للسيطرة عليها بشكل كامل.