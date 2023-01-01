غالانت: إسرائيل ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، الأحد، أن بلاده ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه سيواصل الجهود المبذولة للحد من امتلاك إيران قنبلة نووية عسكرية.
جاء ذلك، في أول تصريح يدلي به غالانت منذ توليه منصبه بحكومة بنيامين نتنياهو، خلال مراسم التبادل الوزاري التي جرت بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس بوزارة الدفاع، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وقال غالانت، إن "البرنامج النووي لطهران من أول التهديدات التي سيتعامل معها، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتكررة بالرغبة في تدمير إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية سيكون ثاني التهديدات الأمنية"، بحسب وصفه.
وأضاف: "الصاروخ الخفيف الذي يطلق من قطاع غزة، وإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية لهما هدف مشترك يتمثل في زرع الخوف بداخلنا وتدمير دولتنا"، متابعا: "هذا الهدف لن ينجح".
وأردف: "المؤسسة الأمنية تحت قيادتي وبجهد مشترك بين جميع أفرعها ستجهز الرد الذي سيسمح للحكومة الإسرائيلية باتخاذ أي قرار بشأن كبح المجهود النووي الإيراني"، قائلاً: "سنتصرف بسياسة هجومية وسنحارب الإرهاب دون مساومة"، وفقا لقوله.
ومضى: "قوة وقدرة قوات جيش الدفاع إلى جانب قدرات جميع الأجهزة الأمنية هي بوليصة التأمين الإسرائيلية"، مضيفا: "جنود الجيش الإسرائيلي وقادته يقفون على أهبة الاستعداد ويعملون ليلا ونهارا لتنفيذ مهامهم".
واستطرد: "جيش الدفاع الشعبي وقوات حرس الحدود تقف فوق كل جدل سياسي، وبصفتي وزير دفاع أتعهد بالعمل على تقوية الجيش"، مشددا على أن "قوة نظام الدفاع هي التي تمنح الحياة لإسرائيل ومواطنيها"، وفق تعبيره.