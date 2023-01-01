غالانت: إسرائيل ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، الأحد، أن بلاده ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه سيواصل الجهود المبذولة للحد من امتلاك إيران قنبلة نووية عسكرية.

جاء ذلك، في أول تصريح يدلي به غالانت منذ توليه منصبه بحكومة بنيامين نتنياهو، خلال مراسم التبادل الوزاري التي جرت بينه وبين وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس بوزارة الدفاع، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.