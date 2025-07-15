"خطة الثغرات".. كيف اخترقت إسرائيل دفاعات إيران في الليلة الأولى للحرب؟

كشفت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، في تقرير خاص، تفاصيل تُنشر لأول مرة عن الخطة التي مكّنت إسرائيل من تحقيق تفوق جوي في مناطق حيوية داخل إيران، وذلك من خلال استغلال "ثغرات" في منظومات الدفاع الجوي الإيرانية الممتدة على طول الحدود الغربية للبلاد والموجّهة نحو إسرائيل.

وبحسب التقرير، لم تستهدف الخطة الإسرائيلية جميع بطاريات الدفاعات الجوية الإيرانية، بل ركزت على تدمير عدد محدود منها لفتح ممرات آمنة للمقاتلات، إذ انصبت الجهود على توجيه ضربات دقيقة إلى نقاط ضعف في الحدود يمكن من خلالها الوصول بفعالية إلى العاصمة الإيرانية طهران، عبر صواريخ جوية دون الحاجة إلى تدمير المنظومة الدفاعية بالكامل خلال الليلة الأولى من العملية.

وأشار التقرير إلى أنه لم يكن هناك أي هجوم على الجزء الجنوبي من الحدود الإيرانية، ما يعكس اعتماد الخطة على اختراقات دقيقة لا شاملة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه "الثغرات"، التي يتجاوز عرض بعضها مئات الكيلومترات، كانت كافية لتمكين الطائرات الإسرائيلية من التوغل بعمق داخل الأراضي الإيرانية، دون أن تواجه مقاومة فعالة.

وفي مراحل لاحقة، واصلت المقاتلات الإسرائيلية تدمير المزيد من الدفاعات الجوية في طريقها نحو العاصمة. وفي الليلة الثانية من العملية، تم تدمير جميع أنظمة الدفاع الجوي فوق طهران.

وأوضحت الصحيفة أنه في المناطق التي واجهت فيها الطائرات صعوبة في العمل، تم استدعاء فرق تابعة لجهاز الموساد للمساعدة، حيث نفذت هجمات على بعض البطاريات باستخدام صواريخ جرى تثبيتها مسبقًا داخل الأراضي الإيرانية.

ونسب التقرير إلى رئيس الأركان السابق، الجنرال هرتسي هاليفي، الفضل في تغيير الرؤية السياسية والعسكرية للضربة الإسرائيلية تجاه إيران، إذ إنه، في بداية ولايته، قدّم ورقة تقييم استراتيجية لكل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، اقترح فيها تقليص مدة العملية العسكرية المتوقعة من حرب تستمر 7 إلى 14 يومًا إلى عملية مركزة وحاسمة.

ولتطبيق هذه الرؤية، شكّلت القوات الجوية الإسرائيلية فريقًا متخصصًا، وتم تعديل هيكل قيادة العمليات الجوية، بحيث تُخصص الموارد والكوادر للتركيز على الملف الإيراني.

وشمل ذلك تأسيس إدارة خاصة بإيران، إلى جانب فرق فرعية تعنى بقضايا مثل تحقيق التفوق الجوي وتنسيق عمليات التزود بالوقود جوًا.

في الوقت ذاته، بدأت الأسراب الجوية تنفيذ تدريبات مكثفة تضمنت طلعات طويلة المدى، تحاكي السيناريوهات الفعلية لأي هجوم على الأراضي الإيرانية.