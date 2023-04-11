باكستان تندد بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في كشمير

باكستان تندد بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في كشمير

رويترز
رويترز

نددت باكستان اليوم الثلاثاء بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في إقليم كشمير المتنازع عليه الشهر المقبل، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسؤولة".

وتدعي الجارتان النوويتان السيادة الكاملة على الإقليم، لكنهما تتقاسمان إدارته، وخاضتا حربين من حروبهما الثلاث للسيطرة عليه.

وتتولى الهند حاليًّا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام، ومن المقرر أن تستضيف قمة القادة في نيودلهي في أوائل سبتمبر/ أيلول.

أصدرت الهند البرنامج الكامل للفعاليات التي تسبق قمة مجموعة العشرين، وتضمن عقد اجتماعات في سريناجار، وبلدة ليه الواقعة بمنطقة لاداخ المجاورة

وأصدرت الهند يوم الجمعة البرنامج الكامل للفعاليات التي تسبق القمة، والذي تضمن عقد اجتماعات لمجموعة العشرين ولمجموعة شباب العشرين في سريناجار، عاصمة كشمير الصيفية، وفي بلدة ليه الواقعة بمنطقة لاداخ المجاورة، في أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا نددت فيه باختيار أماكن الاجتماعات في الأراضي المتنازع عليها.

قرار الهند غير المسؤول هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تخدم مصالحها الذاتية لتكريس احتلالها غير الشرعي لجامو وكشمير
الخارجية الباكستانية

وقالت: "قرار الهند غير المسؤول هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تخدم مصالحها الذاتية لتكريس احتلالها غير الشرعي لجامو وكشمير".

واتهمت الوزارة الهند "بتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقالت: "باكستان تندد بشدة (بمثل) هذه القرارات".

باكستان تندد بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في كشمير
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