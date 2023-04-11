باكستان تندد بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في كشمير

نددت باكستان اليوم الثلاثاء بقرار الهند عقد اجتماعات مجموعة العشرين في إقليم كشمير المتنازع عليه الشهر المقبل، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسؤولة".

وتدعي الجارتان النوويتان السيادة الكاملة على الإقليم، لكنهما تتقاسمان إدارته، وخاضتا حربين من حروبهما الثلاث للسيطرة عليه.

وتتولى الهند حاليًّا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام، ومن المقرر أن تستضيف قمة القادة في نيودلهي في أوائل سبتمبر/ أيلول.