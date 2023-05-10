إسرائيل تعلن إطلاق 9 صواريخ فلسطينية باتجاه "سديروت"

أعلن مراسل القناة العبرية 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق 9 صواريخ فلسطينية من قطاع غزة على مستوطنة "سديروت" المحاذية للقطاع.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في منطقة غلاف غزة ومختلف المدن شمال إسرائيل وصولاً إلى "تل أبيب" بحسب القناة.

واعترضت القبة الحديدية عدداً من الصواريخ، فيما طلب من المستوطنين النزول للملاجئ للتحصن فيها.

ويأتي رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد 36 ساعة من اغتيال الطيران الإسرائيلي 3 من أبرز قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.