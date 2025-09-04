ترامب: خسارة قضية الرسوم الجمركية ستسبب "معاناة كبيرة" لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.

وحذر ترامب من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر الأسبوع الماضي، والذي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية، متوقعًا أن إدارته ستنتصر في القضية.

وأضاف ترامب: "أبرمنا اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار؛ هل تعلمون؟ إنهم سعداء؛ لقد تم الأمر؛ هذه الصفقات كلها منتهية... أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".

وهذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، بحسب "رويترز".

وقال ترامب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمرًا مكلفًا، رغم أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.