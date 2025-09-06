logo
زيلينسكي: 60% من الأسلحة بيد جنودنا مصنعة في أوكرانيا

زيلينسكي: 60% من الأسلحة بيد جنودنا مصنعة في أوكرانيا
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في دونيتسكالمصدر: رويترز
06 سبتمبر 2025، 9:31 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن ما يقرب من 60 %من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.

وأضاف زيلينسكي: "خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60% من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع".

وتابع الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي المصور: "هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة".

ودعا زيلينسكي، في يوليو/ تموز حكومته التي أعاد تشكيلها إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50%.

وقال حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50% من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.

