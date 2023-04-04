الكرملين يتوعد بـ"إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا للناتو

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع.

وأضاف شويغو، أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لروسيا البيضاء أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى روسيا البيضاء، وفق "رويترز".

وأشار إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.