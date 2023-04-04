الكرملين يتوعد بـ"إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا للناتو
توعد الكرملين الثلاثاء، باتخاذ "إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفًا توسيع الحلف بأنه "مساس بأمن" روسيا.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسًا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".
وأضاف "هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع.
وأضاف شويغو، أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لروسيا البيضاء أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى روسيا البيضاء، وفق "رويترز".
وأشار إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.