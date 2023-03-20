تقارير عبرية: تأثير محتمل لبايدن على خطة ائتلاف نتنياهو القضائية

وتطالب إدارة جو بايدن ائتلاف نتنياهو بالعمل على التوصل إلى توافق مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشأن الخطة القضائية، كما تؤكد أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب مرتبطة بالقيم المشتركة للديمقراطية والقانون.

جهود إسرائيلية

وقال تقرير لموقع "ميكور ريشون" العبري، إن "هناك جهودا تبذل من معارضي الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو من أجل تحفيز الإدارة الأمريكية للتأثير على الخطة"، مشيراً إلى أن مناشدات عدة وصلت المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.

وأوضح التقرير أن "سياسيين إسرائيليين وقادة الاحتجاجات طالبوا المسؤولين الأمريكيين بالعمل من أجل التأثير على ائتلاف نتنياهو فيما يتعلق بالخطة القضائية"، مبيناً أن أعضاء بالكونغرس الأمريكي وجهوا ذات الطلب لبايدن.

وأشار التقرير العبري إلى "الاحتجاجات التي نُظمت مؤخراً أمام القنصلية الأمريكية في تل أبيب، على اعتبار أنها شكل من أشكال الضغط على الولايات المتحدة للتأثير على الخطة القضائية، والتي ازدادت قوتها مؤخراً".