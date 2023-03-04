وزير العدل الأمريكي يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

وتوجه غارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر "متحدون من أجل العدالة"، حسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول أن غارلاند "أكد مجددا تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة".

وهذه ثاني زيارة يجريها غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير 2022 وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأمركي جو بايدن لكييف في 20 شباط/فبراير.