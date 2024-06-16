لماذا كل هذا الخوف من "اليمين المتطرف"؟

تصاعدت المخاوف، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، من صعود أحزاب "اليمين المتطرف"، ما رأى فيه البعض بمثابة خطر يقضّ مضاجع الأوروبيين "الساعين للديمقراطية".

واعتبر متابعون للشأن الأوروبي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الخوف يتعلق أساساً بثلاثة ملفات هامة، وهي: حرب غزة، وملف اللاجئين، والعلاقة مع منطقة الشرق الأوسط.

إحساس تجدد عند الأغلبية بعد فوز "تاريخي" لهذا التيار المتشدد في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤخراً، وزيادة عدد مقاعده الدبلوماسية في هيئة تشريعية تُعد مهمة جداً في "القارة العجوز".

وشملت انتخابات البرلمان الأوروبي 27 دولة، وهي مجموع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يصل تعداد سكانه إلى 450 مليون نسمة، بمشاركة نحو 360 مليون ناخب لهم حق الانتخاب لإيصال ممثليهم إلى مقاعد البرلمان في بروكسل..

فما المأمول من البرلمان الأوروبي بشأن حرب غزة؟ وهل يمكن للقيادة الجديدة أو التشكيل الجديد أن يكون ذا قدرة على التأثير على القرار العالمي لحل القضية الفلسطينية؟ وما حقيقة الشكوك بشأن مستقبل السياسة الخارجية لأوروبا فيما يتعلق بملف اللجوء؟ وكيف يؤثر ذلك على سياسة أوروبا تجاه الشرق الأوسط؟.