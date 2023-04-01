تقرير: طالبان تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان
قالت شبكة سكاي نيوز البريطانية، يوم السبت، إن طالبان تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان، بينهم السائح مايلز روتليدغ الشهير بزيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.
نعمل جاهدين لتوفير الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم.
متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية
وذكر تقرير الشبكة أن الرجلين الآخرين هما المسعف في المجال الخيري كيفن كورنويل، ومواطن بريطاني آخر لم يتم الكشف عن اسمه يدير فندقا في كابول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان: "نعمل جاهدين لتوفير الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم". ولكنه لم يؤكد التفاصيل عن الرعايا البريطانيين.