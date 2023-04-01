تقرير: طالبان تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

وذكر تقرير الشبكة أن الرجلين الآخرين هما المسعف في المجال الخيري كيفن كورنويل، ومواطن بريطاني آخر لم يتم الكشف عن اسمه يدير فندقا في كابول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان: "نعمل جاهدين لتوفير الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم". ولكنه لم يؤكد التفاصيل عن الرعايا البريطانيين.