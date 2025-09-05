logo
العالم

الأكبر من نوعها.. خطة عسكرية أوروبية لنشر قوات برية في أوكرانيا

الأكبر من نوعها.. خطة عسكرية أوروبية لنشر قوات برية في أوكرانيا
جنود أوروبيون المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 2:16 ص

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، اليوم الجمعة، أن قادة الجيوش الأوروبية وضعوا خطة مفصلة لنشر قوات برية في أوكرانيا.

وأوضح المصدر أن الخطة تشمل قوة تدريب مخصصة لتأهيل الجيش الأوكراني، وقوة أخرى تهدف إلى إحباط أي هجوم روسي محتمل.

وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تتضمن التزامات بنشر أكثر من 10 آلاف جندي في أوكرانيا، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الدوريات الجوية فوق أوكرانيا ستنطلق من قوات متمركزة خارج البلاد لضمان مراقبة المنطقة واستجابة سريعة لأي تهديد.

أخبار ذات علاقة

الرئيسان الفرنسي والأوكراني خلال اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس

ماكرون: 26 دولة تعهدت بالمشاركة في "قوة طمأنة" لأوكرانيا

وفي سياق منفصل، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أنه أبلغ القادة الأوروبيين أن الرئيس دونالد ترامب، منفتح لعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيرة الأوكراني، فولوديمير وزيلنسكي.

وكان ترامب قد كشف عن وضع معقد يغلف الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن النزاع بين الجانبين هو الأصعب، حسب وصفه.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC