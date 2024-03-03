زيلينسكي يهاجم حلفاءه لتأخرهم في إمداده بالسلاح
انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء كييف في الغرب لتأخرهم في إمدادات الأسلحة لبلاده، معتبرًا أن "الألعاب السياسية" تحدّ من الدفاع عن أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطابه المتلفز اليوم، إن النزاعات الداخلية بين شركاء أوكرانيا بشأن المساعدات العسكرية لها سيكون من المستحيل نسيانها.
وبرأيه فإن العالم لديه "ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي"، و"أوكرانيا لم تطلب أي شيء أكثر من اللازم" من أجل «حماية حياة مواطنيها".
وأعلن الرئيس الأوكراني في خطابه "لم تطلب أوكرانيا أي شيء أكثر من اللازم لحماية الحياة. وعندما تُزهق أرواح، ويكون لدى الشركاء ببساطة ألعاب سياسية داخلية، أو نزاعات تحدّ من حمايتنا، فمن المستحيل أن نفهم ذلك. من المستحيل الاتفاق مع هذا. وسيكون من المستحيل أن ننسى ذلك، والعالم كله سيتذكّر ذلك".
ووفقًا للرئيس الأوكراني، هناك "ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي" في العالم لحماية أوكرانيا، وأن التأخير في توريد الأسلحة ومعدات الدفاع الجوي يؤدّي إلى خسائر.
فالكونغرس الأمريكي، ونظرًا لموقف الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، لم يؤيد بعد طلب الإدارة بتخصيص 60 مليار دولار أخرى لكييف، بعدما انتهى صرف الأموال المخصصة سابقًا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وتأتي أجزاء من حزم المساعدات العسكرية المعلن عنها سابقًا إلى أوكرانيا تنفيذًا لعقود سابقة.
وعلّق رئيس أوكرانيا على ما حدث في أوديسا بهذه الطريقة، حيث سقط 8 قُتلى نتيجة لانفجار في مبنى شاهق ليلة الـ2 من مارس/آذار. وبحسب السلطات الأوكرانية التي أعلنت الحداد في المدينة، فإن موسكو مسؤولة عن عملية القصف التي أودت بحياة هؤلاء، لكن وزارة الدفاع الروسية صرّحت مرارًا بأنها لا تهاجم أهدافًا مدنية.