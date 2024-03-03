زيلينسكي يهاجم حلفاءه لتأخرهم في إمداده بالسلاح

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء كييف في الغرب لتأخرهم في إمدادات الأسلحة لبلاده، معتبرًا أن "الألعاب السياسية" تحدّ من الدفاع عن أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المتلفز اليوم، إن النزاعات الداخلية بين شركاء أوكرانيا بشأن المساعدات العسكرية لها سيكون من المستحيل نسيانها.

وبرأيه فإن العالم لديه "ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي"، و"أوكرانيا لم تطلب أي شيء أكثر من اللازم" من أجل «حماية حياة مواطنيها".