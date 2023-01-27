تقرير: تساهل البابا مع المثلية و"صفقة الصين" تجددان مطالبات منتقديه بإقالته
رفع تساهل بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس مع المثلية الجنسية من وتيرة وحدّة منتقديه بين القيادات الكنسية الموصوفة بـ"المحافِظة"، ممن يستعجلون مغادرته الفاتيكان، حسبما قرأت صحيفة "صنداي مورنينغ هيرالد" الأسترالية.
وكان البابا فرانسيس انتقد، الأسبوع الماضي، القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، ووصفها بأنها "غير عادلة"، قائلًا: "إن الله يحب جميع أبنائه، تمامًا كما هم".
وقال البابا في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "أن تكون مثليًا ليس جريمة، ولكنها خطيئة، وعلينا أن نميز بينهما".
وأضاف أن "التعاليم المسيحية للكنيسة الكاثوليكية يجب أن ترحب بالمثليين وتحترمهم، ولا ينبغي تهميشهم أو التمييز ضدهم".
وقرأت الصحيفة الأسترالية في حديث البابا هذا تجديدًا لمنتقديه الذين قالت إنهم يخوضون معه "حربًا أهلية" قديمة، وتجددت بعد وفاة سلفه الأسترالي بنديكتوس السادس عشر، في وقت سابق من هذا الشهر.
ونشر الكاردينال الألماني جيرهارد مولر كتابًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من الشكاوى التي لدى التقليديين بشأن بابوية فرانسيس.
فيما قال جون ألين، محلل الفاتيكان البارز الذي يكتب لمنافذ الأخبار الكاثوليكية Crux، إن تدفق الكتب الجديدة ساهم في "انطباعات عن حرب أهلية متصاعدة في الكنيسة بعد وفاة بنديكتوس السادس عشر".
صفقة الفاتيكان مع الصين
وفي الأيام التي أعقبت وفاة البابا السابق عقب المضاعفات الناجمة عن جراحة استبدال مفصل الورك في 10 يناير، كُشف عن مذكرة مجهولة المصدر تسرد ما وصف بـ"مشاكل في الفاتيكان في حكم فرانسيس".
ومن تلك المشاكل، حسب "صنداي هيرالد"، نقد لاذع لصفقة البابا فرانسيس مع الصين، التي تم إجراؤها في عام 2018 لتعيين الأساقفة بشكل مشترك.
وكان يهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر بين الكنيسة الكاثوليكية غير الرسمية السرية في الصين، الموالية لروما، والكنيسة الكاثوليكية الصينية التي تسيطر عليها الدولة.
وحظيت الصفقة بانتقاد نشر في صحيفة "تايمز" اللندنية هذا الأسبوع، قيل فيه للبابا: "لا يمكنك عقد صفقات مع الشيطان".
ويسجل التقرير الأسترالي أنه مع اقتراب الذكرى العاشرة لانتخابه في مارس، قال البابا فرانسيس الأسبوع الماضي إنه لم يكن منزعجًا بشكل مفرط من الانتقادات التي وجهتها له شخصيات بارزة بالفاتيكان، ووصفها بأنها "مثل الطفح الجلدي الذي يزعجك قليلًا".
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يفعلوا ذلك أمام وجهي، لأن هذه هي الطريقة التي ننمو بها جميعًا، أليس كذلك؟".
وقال إنه من المهم أن يشعر الكرادلة والأساقفة أن لديهم حرية التحدث، وأن البابوية لم تصبح "ديكتاتورية" حتى الآن.
وكانت وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر في 31 ديسمبر، وهو الذي أصبح في عام 2013 أول بابا منذ 600 عام يتنحى بدلًا من الحكم مدى الحياة، أثارت مرة أخرى ما إذا كان فرانسيس، الذي كان الآن أكبر من بنديكتوس بسنة واحدة عندما تقاعد، قد يُنحى جانبًا قريبًا.
ولكن على الرغم من حاجته إلى عصا وكرسي متحرك، إلا أنه لا يُظهر أي علامة على القعود.. فلديه رحلات مخطط لها في أفريقيا هذا الشهر، والبرتغال في أغسطس.
ويقول عن نفسه: "أنا بصحة جيدة.. بالنسبة لعمري أنا طبيعي.. قد أموت غدًا، لكنني تحت السيطرة.. أنا دائمًا أسأل عن النعمة التي يمنحني الرب إحساسها بروح الدعابة".
ويضيف أن بنديكتوس "فتح الباب" أمام استقالات في المستقبل قد يفكر فيها.
وكرر، يوم الثلاثاء الماضي، أنه إذا استقال، فسوف يُدعى أسقف روما الفخري، وسيعيش في مقر إقامة الكهنة المتقاعدين في أبرشية روما.
كما ينقل التقرير قول الكاردينال اليسوعي جان كلود هوليريتش من لوكسمبورغ، أحد أقرب حلفاء فرانسيس، إنه لا يشعر بالقلق بشأن النزاعات المتصورة بين المعسكرات الكاثوليكية المختلفة.
وأضاف أن "وجود آراء مختلفة في الكنيسة الكاثوليكية أمر طبيعي تمامًا".