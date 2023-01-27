تقرير: تساهل البابا مع المثلية و"صفقة الصين" تجددان مطالبات منتقديه بإقالته

ويسجل التقرير الأسترالي أنه مع اقتراب الذكرى العاشرة لانتخابه في مارس، قال البابا فرانسيس الأسبوع الماضي إنه لم يكن منزعجًا بشكل مفرط من الانتقادات التي وجهتها له شخصيات بارزة بالفاتيكان، ووصفها بأنها "مثل الطفح الجلدي الذي يزعجك قليلًا".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يفعلوا ذلك أمام وجهي، لأن هذه هي الطريقة التي ننمو بها جميعًا، أليس كذلك؟".

وقال إنه من المهم أن يشعر الكرادلة والأساقفة أن لديهم حرية التحدث، وأن البابوية لم تصبح "ديكتاتورية" حتى الآن.

وكانت وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر في 31 ديسمبر، وهو الذي أصبح في عام 2013 أول بابا منذ 600 عام يتنحى بدلًا من الحكم مدى الحياة، أثارت مرة أخرى ما إذا كان فرانسيس، الذي كان الآن أكبر من بنديكتوس بسنة واحدة عندما تقاعد، قد يُنحى جانبًا قريبًا.