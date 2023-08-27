"نيكي هايلي" تدعو لرفع سن التقاعد في أمريكا واختبار القدرات المعرفية للسياسيين

طالبت المرشحة الجمهورية "نيكي هايلي"، برفع سن التقاعد في أمريكا للحيلولة دون تعرض نظام الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الطبية في البلاد لاحتمال الإفلاس.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي تصريحات، المرشحة الجمهورية لصحيفة "بلومبيرغ ماركت"، التي قالت فيها إن "سن الخامسة والستين، هو عمر منخفض جدا للتقاعد وينبغي زيادته، مقارنة بمتوسط العمر في الولايات المتحدة"، فيما لم تقدم إجابة محددة عن العمر المناسب الذي تقترحه للتقاعد.

ووفق الصحيفة فإن "هايلي" التي تجادل بأن رفع سن التقاعد ضروري لتجنب إفلاس الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، ستواجه على الأرجح معارضة كبيرة من جانب الناخبين الأمريكيين، في حال قيامها بمثل هذا التغيير.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوين بياك" الأمريكية، في آذار من العام الجاري، أن 80% من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون رفع سن التقاعد حتى وإن كان بمقدار ثلاث سنوات فقط.