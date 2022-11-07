هددوا بإغلاق لندن.. آلاف البريطانيين يحتشدون للمطالبة باستقالة الحكومة

"بريطانيا تنكسر"، ”الاستقالة لحكومة المحافظين”، ”أهلا بالمهاجرين" وغيرها من الشعارات، رُفعت، اليوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن خلال مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف ضد ارتفاع الأسعار وسياسة التقشف، التي تتبعها الحكومة.

ومع صرخات الهتافات، التي جابت شوارع لندن، كان إعلان الحكومة باضطرارها لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، مع التحفظ على تفاصيل تلك التدابير في الوقت الحالي.

وسار الحشد، الذي لم يغب عن هتافاته الغاضبة انتقاد سياسات الهجرة، أمام مبنى رئاسة الوزراء، حيثُ أعلن المتظاهرون عزمهم "إغلاق لندن" لإجبار الحكومة على الاستماع إلى مطالبهم، أما الأخيرة فأكدت في بياناتها، اليوم الأحد، أن المشاورات لا تستثني أي خيار، وستطلق قرارات أكثر صعوبة بكثير في ما أسمته "بيان الخريف" لدعم الطاقة وحماية الفئات الضعيفة، بحسب تعبيرها.