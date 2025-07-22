عراقجي: محو إسرائيل من الخريطة لم يكن يوما سياسة إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن سياسة بلاده لم تكن أبدًا تهدف إلى "محو إسرائيل من الخريطة"، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية تصريح عراقجي، اليوم الثلاثاء، فيما اعتبرت وسائل إعلام متشددة ذلك تراجعًا عن استراتيجية طهران ضد إسرائيل.

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وأضاف عراقجي أن الاتهامات المتكررة بشأن نية إيران "محو إسرائيل" ليست صحيحة، مؤكدًا أن هذه العبارة "لم تكن يومًا سياسة رسمية للجمهورية الإسلامية".

تصريح عراقجي جاء ردًّا غير مباشر على مزاعم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي جدّد في وقت سابق من هذا الشهر اتهاماته لطهران بمحاولة امتلاك قنبلة نووية، مدّعيًا أن إيران "تسعى لاستخدامها ضد إسرائيل".

وأكد أن الرواية الإسرائيلية تُحرّف التصريحات الإيرانية لخدمة أهداف سياسية، داعيًا إلى الفصل بين الخطاب السياسي والدعاية التحريضية.

ويطلب المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، لسنوات عديدة، ضرورة محو وإزالة إسرائيل من الوجود باعتبارها كيانًا غاصبًا لأراضي فلسطين.

وكان خامنئي قد طرح منذ 2015 مشروع "محو وإزالة إسرائيل" بعد توقيع الاتفاق النووي، عندما قال بعض المسؤولين الإسرائيليين إنهم سيتخلصون من مخاوف إيران النووية لمدة 25 عامًا، وادعى خامنئي أن "إسرائيل لن ترى السنوات الـ 25 المقبلة".

ومنذ ذلك التاريخ فصاعدًا، ادعى المسؤولون السياسيون والعسكريون الإيرانيون بالتناوب أنه سيتم تدمير إسرائيل في السنوات العشرين المقبلة، وهدّد قادة الحرس الثوري والجيش الإيراني إسرائيل مرارًا وتكرارًا بهجوم عسكري.

