وسط قلق فرنسي متصاعد.. وفد روسي يزور النيجر

وصل وفد عسكري روسي إلى العاصمة النيجيرية نيامي، في أول زيارة رسمية منذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد بازوم، وسط قلق فرنسي واضح من تنامي نفوذ موسكو في منطقة الساحل الأفريقي.

وبحسب موقع "الساحل" الإخباري فقد استقبل وزير الدفاع في المجلس العسكري الحاكم، الجنرال ساليفو مودي، الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، وعقدا جلسة مباحثات رسمية حول التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بينما ترقب باريس بقلق تصاعد النفوذ الروسي في النيجر وفي منطقة الساحل الأفريقي عامة، مقابل تراجع تنامي مشاعر الكراهية تجاهها.

وخلال الأشهر اللاحقة لانقلاب 26 تموز/ يوليو الماضي، تظاهر أنصار المجلس العسكري في النيجر مرارا وهم يرفعون العلم الروسي.

وحدث ذلك في 27 تموز/ يوليو الماضي، غداة الإطاحة بمحمد بازوم، عندما احتشدوا أمام الجمعية الوطنية في نيامي وهم يهتفون: "روسيا، روسيا".