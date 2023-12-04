وسط قلق فرنسي متصاعد.. وفد روسي يزور النيجر
وصل وفد عسكري روسي إلى العاصمة النيجيرية نيامي، في أول زيارة رسمية منذ الانقلاب على الرئيس المعزول محمد بازوم، وسط قلق فرنسي واضح من تنامي نفوذ موسكو في منطقة الساحل الأفريقي.
وبحسب موقع "الساحل" الإخباري فقد استقبل وزير الدفاع في المجلس العسكري الحاكم، الجنرال ساليفو مودي، الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، وعقدا جلسة مباحثات رسمية حول التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.
وتأتي هذه الزيارة بينما ترقب باريس بقلق تصاعد النفوذ الروسي في النيجر وفي منطقة الساحل الأفريقي عامة، مقابل تراجع تنامي مشاعر الكراهية تجاهها.
وخلال الأشهر اللاحقة لانقلاب 26 تموز/ يوليو الماضي، تظاهر أنصار المجلس العسكري في النيجر مرارا وهم يرفعون العلم الروسي.
وحدث ذلك في 27 تموز/ يوليو الماضي، غداة الإطاحة بمحمد بازوم، عندما احتشدوا أمام الجمعية الوطنية في نيامي وهم يهتفون: "روسيا، روسيا".
وبعد أيام قليلة تظاهر مؤيدو الانقلاب أيضا أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ورفعوا العلم الروسي، مرددين هتافات مؤيدة لروسيا ومعادية لفرنسا.
وتكرر الأمر في 12 آب/أغسطس الماضي، عندما تظاهروا حول القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، ورفعوا أعلام روسيا وصور زعيم مجموعة فاغنر الراحل يفغيني بريغوجين، ولافتات كُتب عليها "فاغنر احمينا".
وتُبدي موسكو تأييدها للانقلاب العسكري في النيجر، وتحذّر من اللجوء إلى القوة العسكرية لمواجهة المجلس العسكري الحاكم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية بعد أيام من الانقلاب إن التهديد باستخدام القوة في النيجر ضد منفذي الانقلاب "لن يسهم في حل النزاع" ودعت موسكو إلى "حوار وطني" لضمان سيادة القانون.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي في آب/أغسطس الماضي، أنّ "التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في حل النزاع".
وأضافت: "نعلق أهمية كبيرة على منع تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من الملح تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام".