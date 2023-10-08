الأمم المتحدة: "قلق عميق" إزاء صعوبات الوصول إلى الغذاء في غزة

أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "قلقه العميق" إزاء صعوبات الوصول إلى السلع الغذائية الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وخصوصا في قطاع غزة.

وقال البرنامج، التابع للأمم المتحدة، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع في إسرائيل ودولة فلسطين، وتأثير هذا النزاع على السكان".

ودعا البرنامج، في بيان، "إلى وصول إنساني آمن وحر إلى المناطق المتضررة، مع دعوة جميع الأطراف إلى احترام مبادئ القانون الإنساني"، وأكد أن لديه مخزوناً غذائياً جاهزاً للتوزيع على النازحين وفي الملاجئ.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي أيضا عن خشيته من نقص المخزون في مخازن المواد الغذائية في قطاع غزة، فضلاً عن الهدر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي.

يذكر أن الأحداث الجارية منذ صباح أمس السبت أدت إلى مقتل نحو 700 شخص في الجانب الإسرائيلي، وأكثر من 300 شخص في الجانب الفلسطيني، بحسب حصيلتين غير نهائيتين.