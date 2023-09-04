جنوب أفريقيا: تحقيقنا لم يجد أدلة على شحن أسلحة لروسيا

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، الأحد، إن تحقيقًا مستقلًا خلص إلى عدم وجود أدلة على أن سفينة روسية نقلت أسلحة من جنوب أفريقيا إلى روسيا، أواخر العام الماضي.

وأثار السفير الأمريكي لدى جنوب أفريقيا، روبن بريجيتي، هذه الاتهامات التي تسببت في خلاف دبلوماسي، خلال مؤتمر صحفي في مايو/ أيار، قال فيه إن سفينة الشحن الروسية "ليدي آر" شحنت أسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من "كيب تاون"، في ديسمبر/ كانون الأول.

وأثارت هذه الاتهامات تساؤلات بشأن موقف جنوب أفريقيا المعلن، المتمثل في عدم الانحياز فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، والمخاوف من عقوبات غربية محتملة.