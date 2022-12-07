الخارجية الأمريكية: لا نساعد أوكرانيا أو نشجعها على الهجوم خارج حدودها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تساعد أوكرانيا أو تشجعها على تنفيذ هجمات خارج حدودها.

جاء ذلك بعدما أظهرت أوكرانيا قدرة واضحة على ما يبدو على اختراق المجال الجوي الروسي لمئات الكيلومترات ومهاجمة قواعد جوية روسية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين: "لا نساعد أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها، ولا نشجع أوكرانيا على الهجوم خارج حدودها".

وأضاف برايس أن "الولايات المتحدة تقدم لأوكرانيا ما تحتاجه للاستخدام على أراضيها للدفاع عن نفسها"، مؤكدًا أنه "لا يوجد ما يؤكد أن الهجمات نفذتها أوكرانيا".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤولين غربيين كبار قولهم، الثلاثاء، إن "الهجوم على قواعد جوية في العمق الروسي سيوجه ضربة نفسية قوية لموسكو بما يعني أن عليها التفكير مليًا في كيفية الحفاظ على سلامة قاذفاتها بعيدة المدى.

وتعرضت قاعدة إنجيلز الجوية، القريبة من مدينة ساراتوف وعلى بعد 600 كيلومتر من أقرب أراضي أوكرانية، وقاعدتان جويتان أخريان لهجمات بطائرات مسيرة خلال اليومين الماضيين على الأقل.