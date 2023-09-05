وزير الدفاع الروسي: هجوم أوكرانيا المضاد فاشل على كل الجبهات

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، إن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا فاشل تمامًا.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله، إن "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة".

والسبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات كييف "تتقدم" في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضًا قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.

وأفادت تقارير غربية بأن مسؤولين أمريكيين لم تذكر التقارير أسماءهم عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية، بل ومن الإستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بـ"المعيبة". وأثارت هذه التقارير غضب كييف.