بوتين يحدد موعد نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده ستبدأ بنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي روسيا البيضاء ما بين 7-8 يوليو القادم.

وأضاف بوتين خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في موسكو، إن الخطة التي تتضمن نشر صواريخ نووية على أراضي روسيا البيضاء تسير بالشكل الصحيح، وفق بيان للكرملين.

وكان اتفاق بين البلدين قد تم الإعلان عنه الشهر الماضي، يتضمنن نشر صواريخ نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، على أن تبقى هذه الأسلحة تحت السيطرة الروسية المباشرة.