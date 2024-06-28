يخضع للإقامة الجبرية.. معارض إيراني بارز يرفض الإدلاء بصوته في الانتخابات

ويخضع موسوي وزوجته زهراء رهنورد للإقامة الجبرية منذ عام 2011 عقب قيادته الحركة الاحتجاجية ضد النظام، بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد في انتخابات عام 2009.

وكان زعيم حزب الثقة الإيراني؛ أحد الأحزاب الإصلاحية، رئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي، ضمن قادة الاحتجاجات ويخضع للإقامة الجبرية، لكنه أعلن المشاركة في الانتخابات دعما للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ضد منافسيه المتشددين سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بور محمدي.

وقال محمد تقي، نجل رئيس البرلمان الأسبق، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، مهدي كروبي: "والدي شارك في الانتخابات الرئاسية من محل إقامته، وطلب من شعبنا العزيز أن يثقوا في مسعود بزشكيان".

وشهدت إيران، صباح اليوم الجمعة، بدء التصويت لاختيار رئيس جديد من بين أربعة مرشحين، في حين أعلنت لجنة الانتخابات تمديد فترة الاقتراع ساعتين.