روسيا تدمر 47 مسيرة أوكرانية.. وبريانسك الحدودية "مستنفرة"

دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، وفقًا لِما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز"، قال مسؤولون محليون إن الهجمات لم تسفر عن إصابات.

وذكرت الوزارة الروسية، عبر تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط نحو 24 طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غرب روسيا وتدمير العدد المتبقي فوق مناطق بيلجورود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر آزوف.

وقال حاكم منطقة روستوف فاسيلي جولوبيف، عبر تيليغرام، إن حريقا اندلع بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة في موقع غير مأهول بالمنطقة الواقعة جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وتم إخماده على الفور، مضيفا أنه لم تقع أضرار أخرى.

ومن جهته، ذكر حاكم بريانسك ألكسندر بوجوماز أن خدمات الطوارئ تعمل في المواقع التي سقط فيها الحطام، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار.