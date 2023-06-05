محاولة جديدة من الفاتيكان لحل الأزمة الأوكرانية

قال الفاتيكان في بيان إن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي سيتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين بتكليف من البابا فرنسيس للقيام بمهمة سلام تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "هذه مبادرة غرضُها الرئيس هو الاستماع بشكل مفصل إلى السلطات الأوكرانية حول السبل الممكنة للتوصل إلى سلام عادل ومبادرات دعم إنسانية قد تسهم في تهدئة التوتر".

ويحاول البابا فرنسيس والفاتيكان ،منذ أن بدأت الحرب في شباط/فبراير عام 2022، التوسط لتحقيق السلام، لكن لم تنجح هذه الجهود حتى الآن.